Marianne Müller (Dominique Chiout) sucht in ihrer Verzweiflung ihren ehemaligen Arzt Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) in der Sachsenklinik auf. Ihr Mann liegt in einer anderen Klinik, es geht ihm immer schlechter und die Ärzte finden keine Ursache. Sie bittet Martin, dass er ihren Mann an die Sachsenklinik verlegen lässt und hier behandelt. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler