Der wegen Totschlag verurteilte Dennis Karow (Ilja Roßbander, li.) hat sich bei einem Fluchtversuch aus der JVA schwer verletzt. In Begleitung eines Polizisten (Komparse, mi.) wird er in der Sachsenklinik an Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, re.) übergeben. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke