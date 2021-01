Seit fast genau 20 Jahren ist Arzu Bazman in der Sachsenklinik tätig. Als Lernschwester fing sie an, heiratete ihren Philipp, bekam drei Kinder und ist inzwischen selbst Pflegedienstleiterin. Nachdem die Schauspielerin privat ein Baby bekam, ist sie nun seit einigen Monaten wieder bei "In aller Freundschaft" zu sehen und feiert am 29.1. 2021 ihr 20-Jähriges Jubiläum in der Serie!