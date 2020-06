In der Sachsenklinik praktiziert seit Folge 898 eine neue Gynäkologin - na ja, zumindest in der Probezeit! Wie es danach weitergeht und ob sie bleibt? Das hängt von einigen Faktoren ab, zum Beispiel von Dr. Kai Hoffmann! Denn schon vor ihrem Start in der Klinik ist bekannt, dass die Beiden irgendetwas verbindet. Eine gemeinsame Vergangenheit - aber was genau steckt dahinter?

Was verbindet Ina Schulte und Kai Hoffmann?

Was verbindet Dr. Ina Schulte und Dr. Kai Hoffmann wirklich? Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Auf jeden Fall stellt Dr. Ina Schulte in Folge 898 gleich klar, dass sie zupacken kann und eine tolle Gynäkologin und Kinderärztin ist: Schon vor ihrem ersten Arbeitstag bekommt sie es mit einer Patientin zu tun. Öko-Bäuerin Leonie Fuhrmann ist hochschwanger und ihre Hebamme hat festgestellt, dass sie zu viel Fruchtwasser hat. Deshalb ist sie ihrem Rat gefolgt, sich in der Sachsenklinik untersuchen zu lassen. Dies fällt Leonie nicht leicht, da sie Ärzten grundsätzlich misstraut. Tatsächlich stellt Dr. Ina Schulte mittels Ultraschall fest, dass das Herz des Kindes auffällig aussieht. Noch bevor sie Leonie eingehender untersuchen kann, trifft sie auf Dr. Kai Hoffmann. Doch der Chefarzt ist nicht begeistert, dass Ina ausgerechnet an "seiner" Klinik anfangen will. Nach der Konfrontation der beiden Ärzte ist Leonie Fuhrmann verschwunden. Als Ina sie auch telefonisch nicht erreicht, überfällt sie eine böse Ahnung ...

Isabell Gerschke - sie war schon mal zu Gast in der "Sachsenklinik"