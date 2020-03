Jede Woche wird eine Folge von "In aller Freundschaft" produziert, das sind rund zehn Sendeminuten am Tag. Pro Staffel werden insgesamt 42 Folgen produziert, die von Januar bis Dezember eines Jahres gesendet werden. Bei 52 Dienstagen im Jahr kann entsprechend an zehn Dienstagen keine neue Folge von "In aller Freundschaft" ausgestrahlt werden. Sport-Übertragungen, Wiederholungen oder Feiertags-Programm füllen diese "Lücken" oft. Auch diese Woche ist es erneut so: Wegen einer Fußball-Übertragung gibt es eine "In aller Freundschaft"-Pause.