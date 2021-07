Dass Sie diesen Online-Artikel lesen können, haben Sie unter anderem Ada Lovelace zu verdanken. Die britische Mathematikerin entwickelte bereits im 19. Jahrhundert eine komplexe Rechenmaschine, die zwar niemals fertiggestellt wurde, aber den Grundstein für die später entwickelten Computerprogramme legte. Für manche Historiker gilt Lovelace deshalb als erste Programmiererin der Welt, der von in ihr entwickelte Algorithmus als erstes Computerprogramm der Welt. Heute ist die Programmiersprache "Ada" nach ihr benannt.

Augusta Ada King-Noel, Countess of Lovelace.

Augusta Ada King-Noel, Countess of Lovelace.

Augusta Ada King-Noel, Countess of Lovelace. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Die Physikerin und Chemikerin Marie Curie wird wohl den meisten Menschen bekannt sein. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre Curie entdeckte sie die beiden chemischen Elemente Polonium und Radium. Außerdem forschte sie im Bereich der Radioaktivität und schuf damit die Grundlage für die heutige Radiologie. Dafür zahlte sie einen hohen Preis – Curie starb an einer Leukämie, an der sie höchstwahrscheinlich durch die Arbeit mit radioaktiven Elementen erkrankt war. Curie ist bis heute die einzige Frau, die mit zwei Nobelpreisen geehrt wurde.

Lise Meitner, die Frau, die die Kernspaltung entdeckte, wurde nie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Bildrechte: dpa

Lise Meitner war eine der ersten Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts an der Uni Wien in Physik promovierte. Später forschte sie ebenfalls jahrzehntelang an Radioaktivität. Gemeinsam mit ihrem Kollegen und Chemiker Otto Hahn entdeckte die Physikerin 1938 die Kernspaltung. Den Nobelpreis für Physik erhielt Otto Hahn dafür allerdings allein.