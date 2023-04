MDR AKTUELL | Das Nachrichtenradio Podcast: Faktencheck Podcast: Faktencheck - Wahrheit oder Fake News?

Behauptet wird viel, was aber ist wahr? Das zu bewerten, ist oft schwer in "postfaktischen" Zeiten. In diesem Podcast prüft MDR AKTUELL regelmäßig strittige Thesen und vermeintliche Gewissheiten auf ihren Gehalt.