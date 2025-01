Polarlichter: Ohne Wind, aber nur mit Sonnensturm

Und so ein Sonnensturm kann sich nicht nur aufs GPS, sondern auch auf den Funk auswirken. Oder sogar die Energieversorgung. Sonnensturm, die steife Brise im Weltall, obwohl es dort gar keinen Wind gibt. Bildrechte: imago/blickwinkel

Kleiner Exkurs: Ein Sonnensturm entsteht, wenn die Sonne elektrisch geladene Teilchen ausstößt. Treffen die auf das Magnetfeld der Erde, ist das für Groß und Klein ein großes Hallo: Zeit für Polarlichter! Dass Polarlichter vornehmlich dem hohen Norden und tiefen Süden des Planeten vorbehalten sind, liegt an der Form des Magnetfelds der Erde. Vereinfacht gesagt: An den magnetischen Polen, die nicht direkt am Nord- und Südpol liegen, tritt das Erdmagnetfeld aus dem Inneren aus und legt sich wie ein Mantel um die Erde hin zum gegenüberliegenden Magnetpol. An der "magnetischen Austrittsstelle" können die Sonnenpartikel ungehindert einströmen – Polarlichter entstehen.

Mehr Polarlichter über Deutschland

Dass 2024 nun auch in Deutschland plötzlich so viele zu sehen waren und es 2025 so weiter gehen kann, liegt an der derzeit erhöhten Sonnenaktivität. Aber auch an unseren technischen Möglichkeiten: Bei den letzten hohen Aktivitätszeiträumen war die mobile Kameratechnik noch nicht so ausgereift und stetig verfügbar wie jetzt. So landen auch mehr ansehnliche Polarlichterbilder im Netz.

Satelliten können betroffen sein, Stromnetze können betroffen sein. Und Services, von denen wir jeden Tag abhängen Dr. Jens Berdermann DLR Neustrelitz

An denen ist auch nichts auszusetzen – also weder an den Fotos noch an den Polarlichtern selbst. Aber ohne Sonnensturm eben keine grün-lila-roten Lichtschweife am Himmel. Nur können uns Sonnenstürme in der technisierten Welt nicht nur zurück zur Schönheit der Natur holen, sondern eben der Technikwelt ganz schön an den Kragen gehen. "Satelliten können betroffen sein, Stromnetze können betroffen sein. Und Services, von denen wir jeden Tag abhängen, also: Navigation, Kommunikation. Die sind für viele Berufszweige essenziell. Es gibt auch indirekte Auswirkungen: Software, Börsenhandel, Medizinprodukte, Wirtschaft." Das sagt Jens Berdermann, kommissarischer Leiter des Standorts Neustrelitz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo unter anderem zur Vorhersage von Weltraumwetter geforscht wird.

Bildrechte: Planetarium der Stadt Halle (Saale) / Michael Reuter Warum haben wir in Deutschland 2024 eigentlich so oft Polarlichter gesehen? Die Sonne ist gerade besonders aktiv. Zugrunde liegt ein natürlicher Zyklus, der Sonnenfleckenzyklus, weil die Zahl und Größe der Sonnenflecken auf der Oberfläche mit zunehmender Aktivität wachsen. 2024 haben wir den Höhepunkt des elfjährigen Zyklus erreicht. Die Aktivität wird also jetzt wieder abnehmen und damit auch die Zahl der Polarlichter – bis Mitte der 2030er Jahre.