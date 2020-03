Wir vermuten, dass Katzen zumindest in Deutschland bei der grundsätzlichen Gefährdung von Vogelarten eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Die Arten, die bei uns von Katzen gefressen werden, sind die Vögel, die in den Gärten und Parks unserer Dörfer und Städte leben, also in den Siedlungsräumen, wo wir auch unsere Katzen halten. Das sind genau die Vogelarten, denen es in Deutschland vergleichsweise gut geht. Abnehmen tun die Vogelarten eher dort, wo es eher keine Katzen gibt. Vor allem die Vögel der Agrarlandschaft.

Lars Lachmann, Naturschutzbund Deutschland (NABU)