Chefärztin Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) verkriecht sich nach ihrer geplatzten Hochzeit in der Arbeit. Doch ihre Belastungsgrenze ist erreicht. Ihr Chef und Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) legt ihr eine Auszeit nahe und erinnert sie an ihre eigenen Worte, als es Roland nach dem Tod seiner Frau so ging. Doch Kathrin entscheidet, ebenso wie Roland damals, weiterzuarbeiten. Ihr Schmerz wird vergehen und ihre Arbeit lenkt sie von den trübseligen Gedanken ab. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss