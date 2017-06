Folge 775 | Vera Bader: Das "Biest" kommt zurück!

In der Sachsenklinik findet ein internationaler Ärztekongress statt. Roland hält einen großen Vortrag zum Thema „Künstliche Knochen“. Als Fallbeispiel hat er sich Vera Bader ausgesucht, bei der er nach einer Operation am Oberschenkelknochen gerade ein solches Implantat eingesetzt hat. Die Tatsache, dass nun ausgerechnet Vera Bader wieder in der Sachsenklinik im Mittelpunkt steht, verärgert vor allem Sarah. Der Kongress verläuft erfolgreich, doch zwischen Sarah und Vera Bader kommt es zu heftigen Sticheleien. Dabei hat sich Vera Bader wirklich gewandelt. Sie bereut ihre Taten, doch außer Roland glaubt ihr das niemand. Am Kongress nimmt auch Professor Gunther Mensing teil. Er ist ein ehemaliger Kommilitone von Roland und forscht zu demselben Thema. Zum Kongress ist er nur gekommen, um an Rolands Wissen zu gelangen. Als dies auf legalem Wege nicht gelingt, wirbt er Vera Bader dafür an, indem er ihr eine Stelle in seiner eigenen Klinik anbietet. Vera lehnt zunächst ab. Doch als ihr durch Sarah und Kaminski deutlich vor Augen gehalten wird, dass sie mit ihrer Vorstrafe keine Chance mehr hat, in ihr altes Berufsleben zurückzukehren – sagt sie zu. Es scheint ihre einzige Chance zu sein. Bildrechte: MDR/Krajewsky