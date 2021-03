Lisa (Ella Zirzow, re.) will Katja Brückner (Julia Jäger, li.) am Bootshaus ein wenig zur Hand gehen. Dabei kommen die beiden zur Entscheidungsfindung, wie es jetzt für Lisa weitergehen soll. Alle gehen davon aus, dass Lisa in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und Medizin studiert, doch dem ist nicht so. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler