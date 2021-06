Tessa Ruhrig (Katrin Heߟ, re.) und Sven Friedmann (Daniel Axt, li.) wollen am nächsten Tag heiraten. Nun wurde Tessa mit Handschellen an ihrem Ex-Freund gekettet in die Sachsenklinik eingeliefert. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, mi.) kann Entwarnung geben. Tessas Armbruch sollte in ein paar Wochen vergessen sein. Und auch ihr zukünftiger Mann Sven reagiert sehr gelassen auf Tessas Begründung der Umstände. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke