Wieder einmal meint Arzus Papa Klaus es richtig gut - und manövriert damit die ganze Familie so richtig ins Chaos! Max' Einschulung hatten sich Arzu und Philipp eher entspannt vorgestellt. Nicht so Opa Klaus! Und so kennen ihn die Zuschauer auch: Immer voller Ideen - nur sind die nicht immer gut. Wie sieht Schauspieler Rolf Kanies eigentlich seine Rolle? Auf jeden Fall hat er Verständnis!

"Klaus schießt gern übers Ziel hinaus", sagt Schauspieler Rolf Kanies, der schon seit rund 17 Jahren Arzus Papa Klaus Ritter verkörpert. Aber: "Das macht ja auch Liebenswürdigkeit und Menschlichkeit dieser Figur. Ich denke, in dieser Rolle und in dieser Geschichte werden sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden können und dabei viel Freude haben", so der Schauspieler weiter.

Die allererste Folge mit Rolf Kanies: Folge 172 in einer Szene mit seiner "Tochter" Arzu Bazman. Bildrechte: MDR/Krajewski

In der aktuellen Folge von "In aller Freundschaft" gibt es eine denkwürdige Szene, in der Klaus Ritter und Schwiegersohn Philipp als Puppentheaterspieler alles geben - und dabei sogar den gesamten Aufbau zum Einsturz bringen. Klingelt da was bei Rolf Kanies?

"Ja, als Kind begann ich, im Alter von 3 Jahren, Puppentheater zu spielen. Dort war mir auch klar, dass ich Puppenspieler oder Schauspieler werden wollte. Ab dem 6. Lebensjahr gab ich für die Kinder unseres Dorfes, täglich Vorstellungen. Ich verlangte dafür 10 Pfennig Eintritt. Mein Vater hatte mir ein großes Theater in seiner Garage gebaut und mit 14 Jahren hatte ich an die 100 Handpuppen. Ab dem 15. Lebensjahr gründete ich, zusammen mit Dominik Raacke, dann eine Schultheatergruppe, die bis heute Bestand hat." Na also. Das passt doch richtig gut!