Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat Vorwürfe am Ermittlungsvorgehen im Fall des Messerangriffs in Wolmirstedt im Landkreis Börde zurückgewiesen. Das erklärte Zieschang am Mittwoch vor dem Innenausschuss des Landtages. Die Beamten, die an dem Abend im Juni im Einsatz waren, wurden den Angaben zufolge stundenlang bis morgens um sechs Uhr verhört. Das sei jedoch nötig gewesen, schließlich habe es zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben, so die Innenministerin.