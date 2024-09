Goldenbaum sprach ebenfalls von Ressourcen- und Strukturproblemen. Alles werde zusammengespart, der Rechtsstaat werde seinem Anspruch nicht mehr gerecht. Das sei ein selbst gemachtes Problem und könne durch Investitionen an den richtigen Stellen geändert werden. So sei Jugendkriminalität ein städtisches Phänomen. Hier ballten sich Probleme: Viele Jugendliche stammten aus kaputten Elternhäusern, lebten in Armut, scheiterten in der Schule. Schulen und Jugendarbeit seien überlastet. Hier müsse man ran.