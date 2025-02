Und das sind sie womöglich auch. Thomas-Walter Tromm ist Experte für nukleare Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie und er schätzt, dass Kernkraftwerke unter 300 Megawatt tatsächlich sicherer sein können. "Selbst, wenn ein Kernschmelzunfall passieren könnte, glaube ich, dass bei Reaktoren in dieser Größe eine Evakuierung der Bevölkerung praktisch ausgeschlossen ist", betont er. Das liegt daran, dass kleinere Reaktoren sich im Notfall "passiv" abkühlen können. Passiert etwas, sind sie nicht auf Kühlung durch eine strombetriebene Pumpe angewiesen, sondern es reicht das vorhandene Kühlwasser. Ein Unfall mit dem gleichen Verlauf wie in Fukushima wäre nahezu ausgeschlossen. Tromm wirkt im Gespräch sehr sicher, dass das Risiko für einen Austritt radioaktiver Strahlung extrem gering ist, sagt aber auch "physikalisch ausgeschlossen ist nie etwas".

Definiere "Risiko"

Das Risiko, dass kleinere AKWs beispielsweise im Zuge eines Angriffs zerstört werden, besteht natürlich weiterhin, aber Tromm betont, dass es Möglichkeiten gibt, die Kraftwerke zu schützen, beispielsweise indem man sie unterirdisch baut. Einige Klimaexperten am IPCC würden wohl an dieser Stelle argumentieren, dass man die potenziellen Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung gegen das Risiko eines Atomunglücks aufrechnen muss. Das Risiko Atom haben wir alle seit Tschernobyl und Fukushima gut vor Augen – das Risiko Klimawandel sehen wir jetzt noch nicht auf diese Weise. Doch Überschwemmungen, Dürre und Hitze bedrohen ebenfalls Menschenleben. Manche Experten argumentieren, dass vor diesem Hintergrund die drohenden Klimafolgen die Risiken der Atomenergie aufwiegen.

Ob man dieses düstere philosophische Argument nun so gelten lassen will, sei kurz dahingestellt. Denn womöglich entscheidet sich die Debatte um pro oder kontra Atomstrom ganz woanders. Vergleichen wir die Prognosen des IPCC und andere Modelle mit der Praxis, so fällt auf: Die kalkulierten Atomkraftwerke werden aktuell nicht gebaut. Modell und Realität gehen weit auseinander. Man nennt es das "Atomenergie-Szenarien-Paradox".

Bildrechte: IEA, IAEA, WEC, IPCC, Hippel et al, MDR/Maik Schuntermann

35 Milliarden für ein AKW

Woran liegt es also, dass einige Experten Kernenergie als praktische Option für klimafreundlichen Strom anführen, aber die neuen Kraftwerke am Ende kaum jemand bauen will? Nun ja, so ein Atomkraftwerk, das kostet – insbesondere dann, wenn es komplett neu gebaut werden soll.

In Polen beispielsweise ist die Bevölkerung mehrheitlich für Atomstrom. Die Regierung plant aktuell sechs neue Reaktoren. Die neueste Anlage wird nach Schätzungen rund 35 Milliarden Euro kosten – nach aktuellem Stand, muss man hinzufügen. Denn der Bau eines Atomkraftwerks dauert lange und die Kosten sind häufig zwei bis drei Mal so hoch wie geplant. "Atomenergie ist mit Abstand die teuerste Art der Stromerzeugung", erklärt Klimaökonomin Claudia Kemfert.

Dass Mini-AKWs daran etwas ändern könnten, bezweifelt Kemfert: "SMRs sind nicht wirtschaftlicher als die großen Reaktoren. Ganz im Gegenteil." In den 1950er Jahren habe man begonnen, größere Atomreaktoren zu bauen, um die Kosten für Atomstrom zu senken. "Wenn wir jetzt wieder kleinere Reaktoren bauen, werden die Kosten nur noch höher sein. Man müsste über zehntausend neue Reaktoren bauen", schätzt die Ökonomin. Dass neue Reaktoren kleinerer Bauart aktuell tatsächlich irgendwo gebaut werden, nehme sie nicht wahr. "Es wird immer sehr viel angekündigt, aber aufgrund der hohen Kosten kaum umgesetzt."

Atomenergie löst das Zeitproblem nicht

Aber was ist dann mit den Klimamodellen? Immerhin haben die Experten am IPCC den Atomstrom zur Rettung des Klimas fest eingeplant. Kemfert findet, die Modelle ignorieren sowohl die hohen Kosten, die damit einhergehen würden, als auch die geopolitischen Risiken – also was im Falle eines Krieges mit den Atomkraftwerken passieren könnte. Ein Knackpunkt in der Debatte ist außerdem die Zeit. (Wir erinnern uns an die oben erwähnten Worte des IPCC-Experten Jim Skea "jetzt oder nie".) Bis ein neues Mini-AKW aber tatsächlich gebaut werden könnte, wird es nach Claudia Kemferts Einschätzung noch mindestens zehn Jahre dauern, wenn nicht noch länger. Forschung, Lizenzierung, Bau – all das würde bis dahin noch einmal sehr viel Geld kosten. Auch das eingangs erwähnte AP300 ist – obwohl man es virtuell bereits von innen und außen besichtigen kann – aktuell nur ein digitales Modell.

100% RE funktioniert laut Studien