Trotz Trump: Wachstum von Wind- und Sonnenenergie in den USA?

Und trotz des Öl- und Gasbooms ist damals, zwischen 2017 und 2021, noch etwas anderes passiert: "Im Bereich Wind- und Solarkraft ist die Produktion stetig angestiegen." Die naheliegende Erklärung wäre: Der Markt ist mächtiger als der politische Wille eines Donald Trump und tut sowieso, was er will – erst recht im kapitalistischen Musterstaat USA. So einfach sei es aber nicht, sagt Sonja Thielges. Der Markt alleine wäre in diesem Fall nicht schnell genug. Was sich da aber bereits in Trumps erster Amtszeit bemerkbar gemacht hat, ist der Föderalismus: "Die Bundesstaaten sind sehr autonom in ihrer Energiepolitik und mehr als die Hälfte der Staaten fördern seit Jahrzehnten teilweise den Aufbau grüner Stromsysteme. Viele machen zum Beispiel Vorgaben für den Anteil von Erneuerbaren Energien im Stromsektor. Und dann haben einige zum Beispiel auch Emissionshandelssysteme." Etwa in so wirtschaftsstarken und bevölkerungsreichen Staaten wie Kalifornien und New York. Bildrechte: MDR WISSEN

Aber: "Es ist jetzt nicht so, dass alle extrem am Klimaschutz traditionell interessiert sind und deswegen die Erneuerbaren Energien fördern." Und so macht sich der grüne Strom auch in republikanischen Staaten wie Texas oder Iowa breit. "Da geht es zum einen um Energiesektor-Diversifizierung", sagt Thielges, und zum anderen: "Diese Staaten sind eben sehr gut für Solarkraft und auch Windkraft geeignet."

Windräder: Trump kann nix dagegen machen

Ob sich der Ausbau der Erneuerbaren in Trumps zweiter Amtszeit ebenfalls zum Positiven entwickelt, lässt sich nicht per Blaupause feststellen. Fest steht aber, dass seine Ankündigung, keine Genehmigung für Windparks mehr zu erteilen, Wind um Nichts ist. Was vielleicht bei einigen Offshore-Anlagen auf der See funktionieren könnte (wobei ihn hier bald die wirtschaftlichen Aussichten vom Gegenteil überzeugen könnten), ist bei Onshore eine Sache der Bundesstaaten – also, wenn es überhaupt um öffentliches Land geht. "Das halte ich wirklich für politisch unmöglich, dass er da aufhört, Genehmigungen zu erteilen oder da vorsichtiger wird."

Und auch die bereits an Tag eins umgesetzte Zulassung von Ölbohrungen auf 16 Millionen Hektar in Alaska mit der Rechtfertigung eines Energienotstandes bedeutet nicht, dass das schwarze Gold von jetzt auf gleich lossprudelt. Sonja Thielges: "Also, selbst wenn ich über Lizenzen verfüge für die Ölförderung, für die Gasförderung: Wenn der Markt es nicht hergibt, dann werden die unter Umständen auch gar nicht genutzt." Bildrechte: imago/Westend61

Bidens Klimagesetz steht stabil

"Es wird besser laufen als die Leute denken", dieser Überzeugung ist auch Mark Fleming, Vorsitzender der Organisation "Conservatives for Clean Energy", im Gespräch mit dem amerikanischen Energy News Network nach der Wiederwahl Trumps. Seine Organisation bringt im Südosten der USA Lobbyisten, Beraterinnen und rechte Politiker zusammen, die saubere Energiegewinnung unterstützen und steht wohl geradezu prototypisch dafür, dass das Thema Erneuerbare auch in den Vereinigten Staaten kein linkes Hirngespinst ist. Trotz Trumps Ankündigung, Bidens Klimagesetz zu kürzen, glaubt Fleming daran, dass die Republikanerinnen und Republikaner im Kongress den größten Teil nicht antasten werden, weil das "Inflation Reduction Act" genannte Gesetz in ländlichen Gebieten von Vorteil sei. Im Gesetz geht es etwa um die Förderung inländischer Batterietechnik und den Aufbau von Wasserstoffstrukturen.

Auch Energiepolitologin Sonja Thielges glaubt nicht an eine Abschaffung des Gesetzes durch Trump: "Dafür bräuchte er Zustimmung im Kongress und dafür bräuchte er auch, neben den kompletten republikanischen Stimmen, demokratische Stimmen." Bei so Dingen wie der bereits vollzogenen Streichung von Bidens Förderung für Elektroautos hat der neue Präsident da schon leichteres Spiel – und Rückhalt vom E-Auto-Pionier, Trump-Berater und Fähnchen im Wind Elon Musk persönlich.

