Für Gerd Koenen begann das Unheil mit Waldimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, der sich mit seinen Theorien von der Tradition der älteren, marxistisch orientierten, europäischen Sozialdemokratie verabschiedete. Es war Lenin, der die innerparteiliche Demokratie abschaffte und eine Kaderpartei ins Leben rief, mit der er Russland aus den Angeln heben wollte. Mit Gewalt und List putschte Lenin die Bolschewiki 1917 an die Macht gegen die freiheitlichste Regierung, die Russland bis dato und womöglich jemals gesehen hat. Und es war Lenin, der 1922 den berüchtigten Terrorparagraphen 58 des sowjetischen Strafgesetzbuches entwickelte, mit dem Stalin seine Menschheitsverbrechen juristisch untermauern konnte.

Schuld an allem? Waldimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von Beginn an stand die Herrschaft der Bolschewiki auf sehr wackligen Füßen, weshalb sich zunächst Lenin, später aber Stalin in unvorstellbar größerem Maße genötigt sah, die Diktatur durch Furcht und Schrecken zu sichern und darüber hinaus mit Hilfe von Millionen Gulag-Häftlingen, das heißt mit Sklavenarbeitern, die Industrialisierung und Modernisierung des riesigen Reiches voranzubringen. Ob Stalin eine gewisse Befriedigung empfand, wenn er Nacht für Nacht die Todeslisten unterschieb, worauf Historiker hingewiesen haben, sei nicht wirklich relevant, sagt Gerd Koenen. Wichtiger sei die Frage, wer oder was Stalin ermöglicht hat: Die Partei Lenins.