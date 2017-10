Telemann spielte selbst viele Blasinstrumente Bildrechte: IMAGO

Und da wird Telemann in seiner ganzen handwerklichen Kunst gezeigt, die sich dokumentiert in der Behandlung der ja zum Teil regelrecht gegensätzlichen Instrumentencharakteristika. Da trifft Blockflöte auf Hörner, da agieren der althergebrachte Flauto dolce neben der moderneren Traversflöte oder als ganz neue Farbe das Chalumeau, dieser etwas dunkler klingende Vorläufer der Klarinette.



"Telemann war ein intimer Kenner der Instrumente und spielte die meisten selbst", sagt Michael Schneider, Telemannpreisträger und Leiter von La Stagione Frankfurt. Probleme mit der Gewichtung gab es da nicht, weil sich alles ganz automatisch fügt, so Schneider.