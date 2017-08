Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt des Romans "Das Ministerium des äußersten Glücks". Anjum, die als "hijra", als Hermaphrodit geboren wurde, und nach Jahren in Gesellschaft anderer "hijras" auf einen Friedhof in Delhi zieht, wo sie um die Gräber ihrer Verwandten herum Zimmer errichtet und diese an verarmte Reisende vermietet. Und Tilottama, genannt Tilo, eine Architektin, die in den Kaschmir-Konflikt verwickelt wird.

Hochkomplex und oft verwirrend

Roys neuer Roman erscheint bei S. Fischer Bildrechte: S. Fischer Verlag Um diese beiden Frauengestalten gruppieren sich mehrere andere Figuren: Biplab Dasgupta etwa, ein hochrangiger Mitarbeiter des Nachrichtendienstes, an den Tilo sich um Hilfe wendet, als sie wegen des Verdachts der Kollaboration mit Terroristen verhaftet wird. Naga, Dasguptas Jugendfreund, ein bekannter Journalist mit Verbindungen zum Geheimdienst und mehrere Jahre lang Tilos Ehemann. Musa, Tilos große Liebe, der als Freiheitskämpfer im Kaschmir verfolgt wird. Ein junger Mann, der sich aus Bewunderung für den irakischen Diktator "Saddam Hussain" nennt und Anjum verehrt.



Weiterhin Azad Bhartiyas, der sich seit mehr als elf Jahren im Hungerstreik befindet, um für die Rechte der armen Landbevölkerung zu kämpfen. Ein skrupelloser Major namens Amrik Singh, der mit brutaler Gewalt gegen die Aufständischen im Kaschmir vorgeht (und sich später in den USA als Opfer von Verfolgung ausgibt, um Asyl zu bekommen). Und ein Baby, das bei einer Protestveranstaltung in Delhi ausgesetzt und von Tilo aufgenommen wird.

Ein schillerndes Werk an der Grenze zum Essay

All das ergibt einen hochkomplexen und oft verwirrenden Roman, der zwischen Orten und Zeiten hin- und herspringt und in dem Erzählung und Essay zusammenfließen. Mal beweist Arundhati Roy ihr Talent für poetische Bilder (wenn etwa Anjum ihr Zuhause auf dem Friedhof als "Ort der fallenden Menschen" bezeichnet), mal wird sie ganz zur politischen Aktivistin:

Normalität in unserem Teil der Welt ist so etwas wie ein weichgekochtes Ei: Seine langweilige Oberfläche verbirgt zuinnerst einen Dotter von ungeheuerlicher Gewalttätigkeit. Aus: "Das Ministerium des äußersten Glücks" von Arundhati Roy

Und während Anjums Geschichte mit literarischer Kunstfertigkeit erzählt wird, scheinen manche Passagen, die im Kaschmir spielen, eher aus einer politischen Abhandlung zu stammen als aus einem Roman. Nicht immer ist es ganz einfach, den Überblick zu behalten, bis Roy schließlich die Fäden in Anjums Gästehaus auf dem Friedhof zusammenführt. "Wie erzählt man eine zerbrochene Geschichte?", fragt Tilo in einer Notiz: "Indem man sich langsam in alle verwandelt. Nein. Indem man sich langsam in alles verwandelt."



Arundhati Roy hat viele zerbrochene Geschichten zu einem großen Bild zusammengefügt, in dem alles enthalten ist, was das heutige Indien ausmacht: Blut, Gewalt und Hass, aber auch Farbkraft, Poesie und Liebe.

Angaben zum Buch Arundhati Roy: "Das Ministerium des äussersten Glücks"

Aus dem Englischen von Anette Grube

560 Seiten, gebunden

S. Fischer Verlag, 2017

ISBN: 978-3-10-002534-0

24,00 Euro