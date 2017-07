"Bella Italia" ist dabei doppelsinnig zu verstehen, denn die ausgestellten sieben Künstler – Enrico Benassi (1902-1978), Giovanni Concettoni (1902-1987), Pellegrino Vignali (1905-1984), Pietro Ghizzardi (1906-1986), Costante Pezzani (1910-1987), Dino Daolio Duren (1914-1983) und Albino Menozzi (1915-1999) – haben Italien nicht nur von der angenehmen Seite erlebt. In ihrer Jugend, Anfang des 20. Jahrhunderts, herrschte große Arbeitslosigkeit. Manche mussten auswandern, um Arbeit zu finden. Andere waren zeitlebens Außeneiter und lebten in psychiatrischen Anstalten.



Trotz der oft traurigen Lebensläufe der Künstler sind viele ihrer Bilder fröhlich und bunt; beispielsweise die Darstellungen des Flusses Po in Norditalien, die Dino Daolio Duren gemalt hat. Duren war jahrzehntelang Fischer, bevor er krank wurde und sich mit dem Zeichenstift den geliebten Fluss in die Stube holte.