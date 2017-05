Papst Benedikt XVI. nannte ihn seinen Raffael, seitdem hat der Leipziger Maler Michael Triegel so manchen Auftrag in Sachen Kirchenmalerei ausgeführt.

Michael Triegel: Tod und Auferstehung, 2016, Eitempera auf Pergament, Privatbesitz Bildrechte: VG Bild-Kunst Bonn, 2017

Anlässlich von Kirchentag und Reformationsjubiläum zeigt das Leipziger Museum der bildenden Künste nun, in einer Kabinettausstellung, elf kleinformatige Bilder auf Pergament, die Michael Triegel zu ausgewählten Tischreden Martin Luthers gemalt hat. Ergänzt werden die Arbeiten durch eine Auswahl von Gemälden Triegels, die sich mit der christlichen Ikonografie auseinandersetzen.



Triegels Bildkommentare zu Luther sind indessen keine klassischen Illustrationen. Vielmehr werden die theologischen, politischen und privaten Äußerungen des Reformators in symbolisch aufgeladene Gegenstände transformiert.



Michael Triegel, Jahrgang 1968, ist in Erfurt geboren und hat ab 1990 bei Arno Rink und Ulrich Hachulla Malerei studiert. Er gilt als legitimer Tübke-Erbe. Michael Triegel bricht in seiner Malerei mit modernen Auffassungen, indem er sich an alten Vorbildern orientiert.