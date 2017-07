Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle rückt ab Montag Indien mit der Ausstellung "Reflections of India" in den Fokus. Die Sonderschau zeigt die Widersprüchlichkeit dieses großen Landes zwischen alten Traditionen und modernsten Entwicklungen in zeitgenössischen Fotografien. Sie zeigt das Indien, dessen spirituelle Prägung noch immer lebendig und dessen Faszination gerade für Künstler bis heute ungebrochen ist.