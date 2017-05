Roger Ballen: Ritual, aus Asylum of the Birds, 2011 Bildrechte: Roger Ballen, Kunstsammlung Jena

Die umfangreichste Folge der Ausstellung, "Asylum of the Birds", handelt in den Rand­bezirken von Johannes­burg, an einem Ort, wo Ausgegrenzte leben und Schönheit und Hässlichkeit, Gut und Böse ineinander verschwim­men. Umschwirrt von tausenden Vögeln gleicht das Areal einem Universum, das den Blick auf existenzielle Abgründe so bildgewaltig offen legt, als hätte Samuel Beckett Goyas "Caprichos" inszeniert.



Vieles ist absurd, der Humor ist zum Schreien und so ernst wie das Leben, das sich hier dem Betrachter zeigt. Nietzsches Diktum vom Menschen, der so tief leidet, dass er deshalb das Lachen erfinden musste, hat Ballen in unnachahmlicher Weise umgesetzt.