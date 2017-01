Buch der Woche | Andrej Platonow: "Die Baugrube" Wo die Hoffnungen begraben sind

Der russische Schriftsteller Andrej Platanow verfasste seinen Kurzroman über die Stalinzeit, "Die Baugrube", bereits 1930. Darin versuchen die Figuren der Handlung mit großer Mühe und Hoffnung ein Haus zu bauen, in dem sich alle Gesellschaftsschichten zusammenfinden können, scheitern aber an der Last der Aufgabe. Erst 50 Jahre später durfte er veröffentlicht werden. Nun ist eine Neuübersetzung des Klassikers der sowjetischen Literatur erschienen.

von Tobias Lehmkuhl