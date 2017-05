Buch der Woche | Imbolo Mbue - "Das geträumte Land"

Sie erzählt die Geschichte einer Einwandererfamilie, die Jongas heißen. Sie stammen aus Kamerun und wollen den ärmlichen Verhältnissen dort entkommen. In Amerika sind sie zunächst nur geduldet, versuchen sich mit Jobs über Wasser zu halten und die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das heißt: Hier wird der amerikanische Traum erzählt, der das Land schon immer für Einwanderer attraktiv gemacht hat. Also dass der, der hart arbeitet, es in Amerika zu etwas bringen kann. Gleichzeitig werden die Härten deutlich, die das Behördensystem schon unter Obama ausmachten. Da ist der Roman nah am Hier und Jetzt – und, um es vorweg zu nehmen, er ist mitreißend erzählt.

Imbolo Mbue wählt eine spannende Konstellation, bei der Welten aufeinandertreffen, denn der Familienvater Jende Jonga wird Chauffeur bei einem Banker an der Wall Street (er arbeitet ausgerechnet für Lehman Brothers). Diesen Banker und seine Familie fährt er zu allen Terminen. So kann der Roman die ganze Spannbreite, aber auch die ganzen Widersprüche des Landes erzählen: Einerseits die Jongas, also die arme Familie, die in Harlem wohnt, zu dritt in einer kleinen Wohnung mit vielen Kakerlaken, andererseits der Finanzfachmann, der in seinem Büro über Manhattan blickt.