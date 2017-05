Was für großartige Bücher hätte James Gordon Farrell wohl noch geschrieben, wie scharfsinnig hätte er die Entwicklungen der Welt in den letzten dreißig Jahren kommentiert? Ja, wenn er nicht im August 1979, im Alter von 44 Jahren, beim Fischen an der Südwestküste Irlands von Wellen in den Tod gerissen worden wäre... Erst wenige Monate zuvor war Farrell, des Lebens in London müde, ins County of Cork gezogen – als hochangesehener Schriftsteller, der gerade seine acht Jahre zuvor begonnene, voluminöse "Empire Trilogy" abgeschlossen hatte.

Während der erste Teil, "Troubles", den irischen Befreiungskampf 1919 thematisierte, umkreiste die Fortführung "Die Belagerung von Krishnapur" den Sepoy-Aufstand 1857 in Indien. Mit "Singapur im Würgegriff" liegt Farrells meisterhafte Trilogie nun erstmals auf Deutsch vor – eine editorische Großtat, die die Möglichkeit gibt, einen politisch hochsensiblen Beobachter nicht nur der englischen Kolonialherrschaft und vor allem einen grandios einfallsreichen Stilisten kennenzulernen.

Ein geborener Erzähler

1937 setzt der Roman in Singapur ein, nicht in seinen Elendsvierteln, sondern in der Vorstadt Tanglin, wo "baumgesäumte Straßen" und "hübsche Bungalows" aufs alte Europa verweisen. Von dort aus werden die Geschäfte der auf Kautschuk spezialisierten Firma Blackett & Webb betrieben. Der Bedarf an Gummi scheint nicht nur bei amerikanischen Reifenfirmen unendlich groß, und so floriert das Unternehmen aufs Prächtigste, wenngleich das Vorkriegsrumoren in Europa, aufkommende Streikbewegungen und die Expansionspolitik Japans mit Sorge beobachtet werden. Dass 1942 – darauf läuft der Roman zu – Großbritannien in der vielbeschriebenen Schlacht um Singapur kapitulieren wird, vermochten sich selbst die größten Pessimisten nicht vorzustellen.

Farrell ist ein geborener Erzähler, der die Familiengeschichte der Blacketts und der Webbs kunstvoll nutzt, aparte Nebenfiguren einbaut und Salongespräche ausbreitet, bei denen sich zwischen Hauptgang und Dessert Politisches und Privates permanent miteinander vermengen. Ein Erzähler, der dank der ungemein glaubhaft inszenierten tropischen Hitze das Gefühl vermittelt, man hielte plötzlich feuchtwarme Buchseiten in der Hand, und mit Sarkasmus und Komik das Gebaren der keineswegs nur unsympathischen Kolonialherren seziert.

Angst vor dem "Würgegriff"

Walter Blackett steht vor großen Problemen: Eigentlich will er unter dem Motto "Beständigkeit im Wohlstand" ein großes Firmenjubiläum, das seinen Höhepunkt am Neujahrstag 1942 finden soll, von langer Hand vorbereiten – eine Maßnahme, die an die "Parallelaktion" in Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" erinnert und gleichermaßen im Desaster endet. Doch Blacketts Pläne werden nicht nur durch die politischen Umstände – der Kriegsbeginn, die japanischen Bombardierungen der Stadt – gestört, sondern auch durch familiäre Hängepartien. Sein dekadenter Sohn Monty, der sich vor allem für günstige Tarife bei Prostituierten interessiert, ist zu nichts zu gebrauchen, und zudem stirbt sein aller Kompagnon Webb.

Dessen Sohn Matthew, der durch seine Tätigkeit im Genfer Völkerbund für kolonialistisches Wirtschaften nicht prädestiniert ist, macht sich schwitzend und kränkelnd nach Singapur auf, fürchtet dessen "Würgegriff" (ohne dass der Leser am Ende sicher wüsste, ob darunter wirklich nur ein Tropenfieber zu verstehen ist) und findet sich in allerlei erotischen Verstrickungen wieder. Blacketts Tochter Joan will der patriarchalischen Maxime "Söhne sind Aktivposten, Töchter Verbindlichkeiten" nicht entsprechen und macht sich, eindeutigen Geschäftsinteressen folgend, ohne viel Umschweife an Matthew heran. Doch auch dieses Unterfangen gerät, zum Ärger Blacketts, ins Stocken...

Ein Kunststück der besonderen Art

Farrell, der kein intimer Kenner Singapurs war und sich die Stadt(geschichte) vor allem lesend aneignete, hat einen historischen Roman geschrieben, der typische britische Erzählkunst an den Tag legt. Es mangelt dem "Würgegriff von Singapur" nicht an großen politischen Einsichten. Kommunistische Ansichten werden mit den Überzeugungen von Wirtschaftsführern, die ihren Profit als Segen für die einheimische Bevölkerung betrachten, konfrontiert, und dennoch haftet diesem vor Sinnlichkeit und Klugheit strotzenden Roman nichts plump Moralisierendes an. Das ist ein Kunststück der besonderen Art, und allein deshalb sollte es sich endlich wie ein Lauffeuer herumsprechen, dass dieser so früh verstorbene James Gordon Farrell einer der eminenten Erzähler des 20. Jahrhunderts ist.

Angaben zum Buch James Gordon Farrell: "Singapur im Würgegriff“

Aus dem Englischen von Manfred Allié.

Mit einem Nachwort von Derek Mahon

830 Seiten, gebunden

Verlag Matthes & Seitz, Berlin

ISBN: 978-3-95757-251-6

30 Euro