Kein Wunder also, dass ihr deutscher Verlag das heiße Eisen weiter schmiedet und mit einer Auswahl der Gardam’schen Erzählungen nachlegt. Diese basiert auf dem 2014 in England erschienenen Band "The Stories". Leider verzichtet Hanser Berlin darauf, irgendwelche Hinweise darauf zu geben, aus welcher Schaffensphase Gardams diese Texte stammen. Ungeachtet dieses Mankos zeigen fast alle der sechzehn Erzählungen "Die Leute von Privilege Hill", mit welcher beeindruckenden Sicherheit Gardam alle literarischen Register zu ziehen weiß und selbst in scheinbar marginalen Alltagsepisoden die Funken überspringen lässt.

Immer wieder kreisen die Geschichten um Verschwiegenes und Unterschwelliges, um die Kluft zwischen dem, was sich Menschen eingestehen, was sie zu äußern wagen und was sie unterdrücken.

So unternimmt Gardam gesellschaftliche Erkundungen und porträtiert Menschen, die Verluste erlitten haben, versuchen, sich an Vergangenem festzuhalten, oder darüber nachgrübeln, wann genau sie in ihrem Leben einer falschen Weggabelung gefolgt sind. Und manchmal entführt sie in jene Sphären, die man bereits aus den Old-Filth-Romanen kannte - nach Hongkong beispielsweise, wo Veronica (in "Der Schweinefahrer") die unsichere Ehefrau eines Geschäftsmannes, in entlegene Stadtteile gerät und der zuvor ungeliebten Stadt nun neue Seiten abgewinnt. Ach, ja, und ganz am Ende in der Erzählung, die der deutschen Auswahl den Titel gibt, treffen wir ihn zum Glück wieder: Sir Edward Feathers, wie er als Witwer missmutig durch den pladdernden Regen von Dorset stiefelt - eine sehr erfreuliche Wiederbegegnung.