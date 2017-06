Buch der Woche | Kent Haruf: "Unsere Seelen bei Nacht"

Holt ist ein verschlafenes Städtchen in Colorado. Ein fiktiver Ort, in dem sich alle Geschichten ereignen, die der amerikanische Schriftsteller Kent Haruf geschrieben hat. In Holt leben auch Addie und Louis. Beide sind über 70 und allein, doch das soll sich ändern.

Eines Tages steht Addie vor der Tür ihres Nachbarn und macht ihm das Angebot, die dunklen und einsamen Nächte hin und wieder mit ihr zu verbringen. Einfach so, um nicht allein zu sein und um zu reden. Louis reagiert zunächst zurückhaltend, lässt sich aber schließlich auf das Angebot ein.



In Addies Haus verbringen sie die erste Nacht miteinander und fangen an zu reden – behutsam zunächst, doch mit der Zeit öffnen sie sich immer mehr und tauchen mit jedem Gespräch tiefer in das Leben des anderen ein. Sie erfahren von Brüchen, kleinen und großen Katastrophen, Leidenschaft und Langeweile, erfüllten und unerfüllten Träumen und von der An- und Abwesenheit von Glück. Sie werden zu Seelenverwandten, und aus Zugewandtheit und Vertrautheit keimt schließlich so etwas wie Liebe.



Addie und Louis verbringen irgendwann nicht nur die Nächte, sondern auch die Tage miteinander, was natürlich in einer Kleinstadt wie Holt für Gerede sorgt. Auch Addies Sohn beargwöhnt das Tun der beiden und droht seiner Mutter schließlich sogar mit dem Entzug des kleinen Enkelsohnes, wenn sie die "abartige und ekelhafte" Beziehung zu Louis nicht beende.