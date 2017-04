Margarte Atwoods Romanstoffe sorgen regelmäßig für Aufsehen. Das gelingt ihr auch mit "Das Herz kommt zuletzt", denn in ihrem neuen Buch behandelt sie ein höchst spektakuläres Thema: Das Leben in einer Modellstadt unter abenteuerlichen Bedingungen. Atwood entführt den Leser in eine nicht näher definierte Zukunft. Schauplatz ist der Nordosten der USA, wo sich ein großer Wirtschafts- und Finanzcrash wie der "Schwarze Freitag" von 1929 ereignet hat. 40 Prozent der Menschen sind arbeitslos. Sie haben jedoch nicht nur ihre Anstellungen, sondern auch ihre Apartments und Häuser verloren.



Auch Stan und Charmaine hat die Krise kalt erwischt. Die beiden frisch verheirateten Hauptakteure des Romans konnten lediglich ihr Auto retten. Darin wohnen Sie notgedrungen, und sie müssen sich gegen Banden wehren, die ihnen den Pkw abjagen wollen. Atwood beschreibt diese apokalyptische Situation in beklemmenden, düsteren Szenen, die unter die Haut gehen.

Sorgenfrei und vollbeschäftigt?

Als beide zu verzweifeln drohen, sieht Charmaine in einer Kneipe, in der sie ab und an für ein paar Dollar kellnert, zufällig den Werbespot einer Firma, die ein sorgenfreies Dasein garantiert – in einer fiktiven Stadt namens Consilience, die in keinem Atlas zu finden ist. In dieser fast menschenleeren Stadt startet der Modellversuch "Positron". Aus der Bahn geworfene Leute wie Stan und Charmaine sollen sich dort ansiedeln und wieder in Lohn und Brot kommen, allerdings unter abenteuerlichen Bedingungen.



Sie müssen sich vertraglich verpflichten, abwechselnd jeweils einen Monat in Freiheit und im örtlichen Knast zu arbeiten. Im Gegenzug dürfen die Kriminellen aller vier Wochen hinaus in die Gesellschaft, um die Jobs der Zivilisten zu übernehmen. Die Organisatoren hoffen auf diese Weise, das Gefängnis zu einer "Win-win-Wirtschaftseinheit" umzugestalten: "Wenn jeder Bürger entweder Häftling oder Wärter wäre, landete man bei null Prozent Arbeitslosigkeit."

Intelligent und atemberaubend

Cover von "Das Herz kommt zuletzt" Bildrechte: Berlin Verlag Das Experiment misslingt schließlich, denn der Manager des Projekts entpuppt sich als Psychopath. Um seine Macht- und Profitgier zu befriedigen, lässt er Sträflinge, die sich als unbequem erweisen, skrupellos ermorden – um sie danach buchstäblich auszuschlachten. Seine Helfer schneiden aus den Körpern der Opfer Organe heraus, die sie gewinnbringend in Staaten wie China verhökern. Ihre perfiden Verbrechen verschleiern die Beteiligten mit dem harmlosen Begriff "Umfunktionierung".



Stans Ehefrau Charmaine wirkt als Chefin der Medikationsabteilung des Gefängniskrankenhauses an den Gräueln mit. Als sie eines Tages den Hinrichtungsraum betritt, liegt ihr eigener Mann angeschnallt auf der Todespritsche, und sie soll ihn mit einer Injektion ins Jenseits befördern. Mehr wird nicht verraten. Nur so viel: Ich bin selten mit einer so intelligenten und zugleich atemberaubenden Story konfrontiert worden. Mir trat bei der Lektüre nicht selten der Angstschweiß auf die Stirn.

Bedrückende Visionen einer Anti-Utopie

Die Autorin nimmt viele Anleihen bei berühmten Glanzstücken der pessimistischen Literatur, etwa bei William Goldings "Herr der Fliegen" und "Uhrwerk Orange" von Anthony Burgess. Klare Verbindungslinien führen von ihrem Text zu Aldous Huxleys Roman "Schöne neue Welt". Und auch George Orwells "1984" ist eine Quelle, aus der Atwood schöpfte – und zwar bewunderungswürdig kreativ.

Doris Lessing (1919-2013) Bildrechte: IMAGO Atwood wird auch immer wieder mit Doris Lessing verglichen. Und tatsächlich teilt sie mit der 2013 verstorbenen Kollegin die Leidenschaft für bedrückende Visionen. Doris Lessing beschwor häufig den globalen Super-Gau herauf, zum Beispiel in ihren "Memoiren einer Überlebenden". Darin erzählte sie von einer durch Infernos zerstörte Welt. Margaret Atwood schilderte in "Der Report der Magd" ein ähnliches Desaster. Beide sind Meisterinnen der Antiutopie. Sie warnen vor Totalitarismus in politischen Systemen, vor ökologischen Krisen und den Folgen nuklearer Katastrophen.



Doch Atwood verfügt eindeutig über das imponierendere Sprachniveau. Mit "Das Herz kommt zuletzt" zeigt sie erneut, dass sie momentan zu den besten Schriftstellerinnen der Welt gehört. Sie sollte nun endlich den Nobelpreis erhalten, für den sie bereits mehrfach empfohlen wurde.

Angaben zum Buch Margaret Atwood: "Das Herz kommt zuletzt"

Übersetzt aus dem Englischen von: Monika Baark

400 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-8270-1335-4

Berlin Verlag, 2017

22,00 Euro