Man kommt nicht umhin, erst einmal über das rein Physische, das Monumentale dieses neuen Romans von Paul Auster zu schreiben. 1.259 Seiten sind es in der deutschen Übersetzung geworden, ein Opus magnum allein vom Anblick her, veröffentlicht in den USA wie hierzulande pünktlich zu Austers 70. Geburtstag am 3. Februar. "4 3 2 1" ist der erste Roman des US-Schriftstellers seit sieben Jahren, seit der Veröffentlichung von "Sunset Park" - und es ist eines seiner Hauptwerke, wenn nicht das große Lebensbuch des in Brooklyn lebenden Schriftstellers, das diese Vielzahl an Seiten auch benötigt.

Ein Werk, das die 1.259 Seiten auch benötigt Bildrechte: Rowohlt Verlag Denn es erzählt gleich viermal die Lebensgeschichte von Archibald Ferguson, der wie Paul Auster 1947 in Newark, New Jersey geboren wird, und zeichnet dessen Kindheit, Jugend und frühe Adoleszenz bis in die späten sechziger Jahre und das Jahr 1970 nach. Es gibt viermal denselben Helden in diesem Buch, er hat die dieselben Eltern, dieselben Großeltern, denselben Körper und dasselbe genetische Material. Trotzdem entwickelt sich die Geschichte der vier Fergusons jeweils anders, sind sie "identisch, aber verschieden", werden sie, so stellt es sich heraus und so heißt es am Ende, "als immer unterschiedlichere Charaktere durch Kindheit, Jugend und Mannesalter krabbeln, gehen und galoppieren, jeder auf seinem, separaten Weg".



Bis man die Struktur dieses Romans erkannt hat, seine Anlage, dauert es ein wenig. Man ist zunächst hier und da irritiert: Ist diese Ferguson-Episode nicht gerade erzählt worden? Was macht einer der nichtsnutzigen Onkels noch in Newark? War der nicht ein Kapitel zuvor nach Kalifornien entschwebt? Doch spätestens im Verlauf des zweiten Kapitels ist man auf der Höhe der vier Fergusons, wobei die Kapitel wie der Titel des Romans stets schlicht durchnummeriert werden, von 1.1. bis 7.4.

Ein Opus magnum in jeder Hinsicht Gerrit Bartels MDR KULTUR-Literaturkritiker

Auster führt seine vier Helden vor allem durch die bewegten 60er-Jahre, von der Kandidatur, Wahl und Ermordung John F. Kennedys, den insbesondere der erste Ferguson verehrt, "der glamouröse Kennedy gegen den verbiesterten Nixon, König Arthur gegen Griesgram, Charme gegen Missmut, Hoffnung gegen Verbitterung, Tag gegen Nacht", bis hin zu den gewaltsamen Studentenprotesten an der Columbia University, den Rassenunruhen Ende der 60er-Jahre beispielsweise in Newark, bei denen 28 Menschen starben, und überhaupt im ganzen Land, dem Ende des Sommers der Liebe, dem nicht enden wollenden Vietnamkrieg, der die USA in zwei Lager spaltete.

Die 60er-Jahre in den USA wie unter einem Brennglas

Es ist nicht immer ganz leicht, die Fergusons auseinanderzuhalten, auch weil sie sich allesamt zum Schreiben, zur Literatur hin entwickeln. Zumal überdies eine andere Familie, die Schneidermans, ebenfalls eine große Rolle in aller vier Leben spielt: Mutter Rose heiratet nach der Scheidung von Fergusons Vater Stanley einmal Gil Schneiderman, ein anderes Mal dessen Bruder Dan, und Amy Schneiderman ist für alle Fergusons mal Angebetete, mal Geliebte, mal Lebensmensch, mal Stiefschwester, mal alles zugleich.

Doch zum einen schafft es Auster unaufdringlich, in jedem Kapitel das bisherige Leben seiner Helden kurz Revue passieren zu lassen. Zum anderen gibt es markante Lebens- und Körpereinschnitte für jeden Ferguson. Der eine, in diesem Fall der zweite, stirbt schon im Alter von 13 Jahren an einem Blitzschlag, am 10. August 1960, da er in einem Ferienlager ist, einfach bei Blitz, Donner und Regen rausläuft und sich "wohlgemut im Schutz der Bäume" fühlt. Dem ersten werden bei einem Unfall der Daumen und der Zeigefinger der linken Hand abgetrennt, was diesen schwer traumatisiert.

Am Ende stellt sich Ermüdung ein

Der dritte Ferguson liebt Männer und Frauen gleichzeitig und macht allerlei sexuelle Erfahrungen vor allem zuerst mit Männern. Und der vierte leidet sehr darunter, dass er in jungen Jahren einen gleichaltrigen Freund verliert, an einem Hirnaneurysma. In Folge schwört er dem Baseball ab und bemüht sich später um die Schwester des Freundes, Celia.

Trotz alledem legt sich immer mal wieder der eine über den anderen Ferguson, was beabsichtigt ist, aber die Lektüre nicht behindert. Auster erzählt schön und anschmiegsam wie selten, er gibt quasi ganz unausterisch keine Rätsel auf, zieht keine doppelten Böden ein, schachtelt keine Geschichten ineinander, wobei seine Prosa aus oft sehr langen, jedoch klar nachvollziehbaren, nie schlingernden Sätzen besteht. Auster gelingt es trotz der ausladenden Anlage, ein entscheidendes Jahrzehnt in der US-Geschichte wie unter ein Brennglas zu legen, ein Jahrzehnt, das das Land wegen der Rassenfrage und des Vietnamkriegs in zwei Lager teilte - und das sich durchaus mit der Gegenwart vergleichen lässt. Auster zielt da im Subtext immer mal wieder drauf ab, da die USA abermals ein höchst zerrissenes Land sind nach dem Wahlsieg Donald Trumps.

Für die Kenner von Austers Werk hat der Roman natürlich auch etwas von einer Echokammer. Es tauchen hier die Namen von Figuren aus anderen Auster-Romanen auf, so spielt Paris im Leben von zwei der vier Fergusons eine entscheidende Rolle, auch bei Paul Auster war das so, und so sind manche Passagen von Ereignissen aus Austers eigener Kindheit und Jugend inspiriert - was darauf hindeutet, dass seine autobiografischen Arbeiten "Winter Journal" und "Bericht aus dem Innern" gewissermaßen Vorarbeiten zu "4 3 2 1" darstellen.

Ein Roman, der seinesgleichen sucht

Am Ende stellt sich gleichwohl eine gewisse Ermüdung ein. Auster fehlt es plötzlich etwas an der Ruhe, es wirkt, als habe er Angst vor der eigenen Courage. Die letzten 200, 300 Seiten sind doch etwas gehetzt, die politischen Ereignisse drängeln sich noch stärker ins Leben der Fergusons, gerade des ersten und vierten, (der sex-und Paris-bessene dritte ist ein angenehmer Gegenpol dazu!), und der Roman ächzt ein wenig unter der Last der zeithistorischen Fakten. Doch aufhören geht nicht - dafür sind die Entwicklungsromane der drei zwanzigjährigen Fergusons zu weit fortgeschritten, dafür schlängeln sie sich weiterhin skeptisch und zweiflerisch und an ihren Übersetzungen oder ersten Prosaarbeiten sitzend durchs Leben.

"Gott war nirgendwo, sagte er sich, aber das Leben war überall", weiß am Ende der vierte Ferguson, "und der Tod war überall, und die Lebenden und die Toten waren miteinander verbunden." Ferguson setzt sich schließlich an sein neues Projekt, an ein Buch mit dem Titel "4 3 2 1" - so viel Metafiktion muss dann doch sein. Austers "4 3 2 1" ist ein Opus magnum in jeder Hinsicht, ein großer amerikanischer Roman, der einzigartig ist, der seinesgleichen sucht.

Über das Buch Paul Auster: "4 3 2 1"

übersetzt von: Nikolaus Stingl, Karsten Singelmann, Thomas Gunkel, Werner Schmitz

erschienen bei Rowohlt

1.259 Seiten

ISBN: 978-3-498-00097-4

29,95 Euro