Buch der Woche | Stephan Lohse: "Ein fauler Gott"

Gott ist faul – er braucht Seelen, also verstorbene Menschen, die ihm im Himmel helfen. So reimt es sich Benjamin zusammen. Warum sonst hat Gott seinen Bruder Jonas zu sich geholt? Gott ist auch auf Erden keine Hilfe, das merken Ben und seine Mutter Ruth schon bei der Beerdigung von Jonas.



Der Roman "Ein fauler Gott" führt vor, wie der Alltag von Benjamin und Ruth nun vielmehr im Kleinen gemeistert werden muss, wie alles immerzu an den toten Bruder erinnert, und wie es davor auch kein Davonlaufen gibt. Mutter und Sohn – der Vater hat die Familie schon seit Längerem verlassen – sprechen oft von dem Toten, ja sie zwingen sich geradezu, von ihm zu sprechen. Wenn sie sich vor dem Schlafengehen "Gute Nacht" sagen, wünschen sie immer auch Jonas, dem nicht mehr Anwesenden, eine "Gute Nacht". Das hat etwas Geisterhaftes, aber Mutter und Sohn fühlen beide, dass sie diese Trauer aktiv, in aktiver Erinnerung, annehmen müssen, um selbst nicht unterzugehen.

Als Ben gestern aus der Schule kam, war Mami bereits aus dem Krankenhaus zurück. Er wollte ihr von dem Wunderschwimmer Mark Spitz und seinen bisher sechs Goldmedaillen erzählen und dass Mark Spitz in den letzten vier Jahren um zehn Jahre klüger geworden sei und nun vorhabe, Zahnarzt zu werden. Doch Mami flüsterte ihm zitternd ins Ohr, dass sie ihm etwas sehr Trauriges sagen müsse. Dass sie im Krankenhaus erfahren habe, dass Jonas am Morgen seiner Krankheit erlegen sei und dass dies gestorben bedeute. Dass es offenbar schnell gegangen sei und bestimmt nicht wehgetan habe. Dass sie glaube, dass Gott nach Hilfe gesucht und sich für Jonas entschieden habe. Dass sie aber trotzdem traurig sein dürften und dass Jonas jetzt eine Seele sei. Aus: "Ein fauler Gott", Suhrkamp, 2017

Trauer und Trost

Ein Kind lehrt seine Mutter trauern

Kinder, so könnte man nach der Lektüre dieses Romans tatsächlich vermuten, vergessen schneller als Erwachsene. Denn bald wird dem Leser klar, dass Ben – der beschäftigt ist mit seinen ersten erotischen Abenteuern, mit der Hoffnung auf ein möglichst kostbares Weihnachtsgeschenk oder schlicht mit seinem Schulalltag – seiner Mutter gegenüber im Vorteil ist. Er vergisst schneller als sie, und bald schon überdecken die Bilder der Gegenwart die der Vergangenheit und also auch die seines verstorbenen Bruders.



Ruth hingegen, die Mutter, droht von ihrer Trauer zerstört zu werden. Immer wieder wird im Roman geschildert, wie Ruth nachts die Wohnung verlässt, wie sie ans Wasser geht, wie sie an ihrem Auto rumwerkelt, wie sie die Autofester mit Klebeband abdichtet. Und spätestens da begreift der Leser: Sie ist viel schwächer als ihr Sohn Benjamin, sie will ihrem anderen Sohn Jonas in den Tod nachfolgen. Daraus, aus dieser allgegenwärtigen Gefährdung, der Selbstmordgefährdung der Mutter, wächst die innere Dramatik des Romans.

Anrührend komisch

Schriftsteller Stephan Lohse Bildrechte: IMAGO All das wird souverän und ohne Kitsch erzählt. Zugleich ist der Roman an vielen Stellen sehr komisch, denn in wunderbaren Passagen kann der Leser die Gespräche, die Fragen und Welterklärungen elfjähriger Kinder des Jahres 1972 belauschen. Stephan Lohse ist ein feinsinniger Beobachter – und hält als Erzähler eine kunstvolle Balance: Weder sprechen die Kinder in diesem Roman wie kleine Erwachsene, noch sprechen sie in jenem niedlichen Staunemann-Tonfall, wie er oft in schlechten Kinderfilmen zu hören ist. Ein schöner, ein sehr anrührender Roman!

Angaben zum Buch Stephan Lohse: "Ein fauler Gott"

336 Seiten, gebunden

Suhrkamp Verlag, 2017

ISBN: 978-3-518-42587-9

22,00 Euro