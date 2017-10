Vor 23 Jahren gründete sich in Ostberlin eine Band, von der damals niemand glaubte, dass sie einmal zu einem der größten Exportschlager Deutschlands werden würde. Rammstein. Ob in New York, Paris, Moskau oder Sao Paulo - überall singen die Fans in ausverkauften Stadien die Texte mit, auch wenn sie kein einziges Wort verstehen. Sie lieben die fünf Jungs und ihre feuerspeiende Metal-Show, und ganz besonders lieben sie Flake. Er ist der Keyboarder der Band - der "Tastenficker". So nannte Flake - der eigentlich Christian Lorenz heißt - sein erstes Buch, in dem er vor zwei Jahren aus seinem Leben erzählte. Nun hat er noch ein Buch geschrieben: "Heute hat die Welt Geburtstag". Ein Buch über Rammstein.