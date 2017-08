Chaos-Tage in Washington - dieses Wort fällt derzeit immer wieder, um zu beschreiben, was da im Weißen Haus vor sich geht. US-Präsident Trump heuert und feuert hochrangiges Personal, kriegt keines seiner großen politischen Projekte durch, liegt über Kreuz mit der eigenen Partei. Und das zu Zeiten, da es viel zu tun gäbe im eigenen Land. Aber auch weit darüber hinaus - etwa in den Beziehungen zu Russland, zur EU, vom Ärger mit Nordkorea zu schweigen.

Lange wurde Trump nicht ernst genommen Bildrechte: IMAGO Wie umgehen mit einem Mann, der so viel Macht verkörpert wie sonst niemand auf der Welt - diese Macht aber doch nur zerreibt? Die kanadische Polit-Aktivistin Naomi Klein hat dazu eine Kampf-Schrift vorgelegt. Nach ihren Welt-Bestellern "No Logo" und "Schock-Therapie" kommt ihr neues Buch nun als klare Ansage - Titel: "Gegen Trump"! Wie meint sie das?

Trump: Nur ein Symptom!

Wie wohl alle linken Aktivisten hat auch Klein keine Zweifel: Trump = krank! In Interviews nennt sie ihn einen Typen von "mentaler Instabilität", von "unkontrollierbarem Ego" und von "allgemeiner Männer-Infantilität". Den Gedanken, dass so ein Mann die Kontrolle hat über gewaltige Atomwaffen-Arsenale, findet Klein beängstigend.

In den USA hat Trump zahlreiche Anhänger Bildrechte: dpa Doch unheimlich ihr dieser Mann auch ist, sie mag sich nicht an seinen Defiziten abarbeiten. Ihre wichtigste These und zugleich, darauf legt sie großen Wert, ihre wichtigste Botschaft: Trump ist nur ein Symptom! Das Symptom für eine kranke Gesellschaft.



Aus diesem Ansatz heraus versucht sie zu klären, warum so viele Amerikaner den Präsidenten lieben - nicht obwohl, sondern weil er ein pathologischer Egomane ist. Abgehängte Typen? Bedauernswerte Unterschicht? Klein erklärt es besser: Trump habe fabelhaft gelernt, wie man aus einem Namen eine Marke mache. Durch seinen früheren Job beim Fernsehen sei ihm das in Fleisch und Blut übergegangen. Und er habe den Zeitgeist voll getroffen.

Kapitalismus nicht kapiert? Ab in die Gosse!

"Nein" ist nicht genug!

Und wenn Trump - die Marke - so wie Trump - der Präsident - für eine defizitäre, sprich kranke Gesellschaft steht, dann, so Naomi Klein, ja dann dürfe es nicht bei einem Nein zu diesem Präsidenten bleiben. "No is not enough", heißt das Buch im Original daher konsequenterweise auch; der deutsche Titel ist leider irreführend.

Immer wieder gibt es mit Trump peinliche Momente - welche jedoch eine hohe mediale Aufmerksamkeit generieren Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für rechts-konservative Republikaner sei Trump ein Geschenk des Himmels, weil immer nur er die Schlagzeilen bestimme - und nicht ihre gesellschaftsfeindliche Agenda. Gegen diese Agenda müsse es vor allem gehen: gegen den Abbau von Umweltschutzstandards, gegen Deregulierung von Banken, gegen eine gewaltige Zäsur im Steuersystem. Nein zu Trump ist nicht genug! Das möchte Klein am liebsten den US-Demokraten dick aufs Butterbrot schmieren, die so täten, als lösten sich alle Probleme umgehend in Luft auf, wenn sich die Türen des Weißen Hauses eines Tages für immer hinter Trump schlössen.

Großer Sprung nach vorn

Die kanadische Autorin und Politik-Aktivistin Naomi Klein Bildrechte: dpa Was Klein vorschlägt, weit über das Nein zu Trump hinaus, ist ein großer Gesellschaftssprung. Beinahe riecht es nach Mao, wenn sie nach viel scharfer Analyse am Ende des Buches in einem "Postscriptum" eine eigene politische Agenda aufblättert, die die Übersetzer offenkundig etwas ratlos gelassen hat: "Leap-Manifest", so haben sie das der Autorin hochwichtige "PS" genannt. In diesem Manifest für den großen Sprung etwa fordert Klein die "Achtung angeborener Rechte und Landrechte", ein Nein zum "Extraktivismusmodell", "ein landwirtschaftliches System, das… örtlich und ökologisch ausgerichtet ist", ein "bedingungsloses Grundeinkommen". Oder sie stellt fest: "Die Zeit ist reif für Energiedemokratie."

Wer würde so ein Manifest am ehesten unterschreiben? Podemos in Spanien. Syriza in Griechenland. La France Insoumise. Die Anhänger Labours um Jeremy Corbyn. Nicht lange her, da wäre so ein Manifest in den USA ohne großen Widerspruch als gemeingefährlich abgestempelt und wohl auch geschreddert worden. Dank Donald Trump dürfte sich das gerade ändern. Die Linke um den Demokraten Bernie Sanders wächst. Und die Kanadierin Naomi Klein ist ihr gerne ein Sprachrohr, das sich auch von einem krachenden US-Präsidenten nicht so ohne weiteres übertönen lässt.

Das Buch Naomi Klein: "Gegen Trump"

Wie es dazu kam und was wir jetzt tun müssen

368 Seiten, gebunden, 22 Euro

S. Fischer Verlag

ISBN: 9783103973495