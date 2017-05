Als die Cranberries ihr Lied "Dreams" veröffentlichten, waren sie eine Teenagerband, das jüngste Bandmitglied gerade mal 16. Das ist jetzt 25 Jahre her. Den Song "Dreams" spielen die Cranberries noch heute auf ihrem aktuellen Album "Something Else" - allerdings akustisch und mit Unterstützung des Irish Chamber Orchestras. Die Stimme von Sängerin Dolores O'Riordan klingt voll und präsent. Vielleicht etwas älter und mit weniger Schlenkern und Kieksern, aber das tut dem Klang gut. Es ist kein riesiger Unterschied, klingt aber doch etwas anders.

The Cranberries: "Something Else"

"Someting Else" heißt das neue Album und ist für Sängerin Dolores O'Riordan wie eine Wiedergeburt. Alle Bandmitglieder stehen heute in der Mitte ihres Lebens und dieses Album ist quasi der Startschuss zur nächsten Etappe. Es ist ein gelungener Übergang von alt zu neu, denn neben ihren zehn größten Hits gibt es auf dem Album auch drei neue Songs. Zum Beispiel "Why", ein Lied, das Dolores O'Riordan nach dem Tod ihres Vater geschrieben hat. Musikalische Trauerarbeit ohne zu düster und gefühlsduselig zu sein und passend untermalt von Streichern und einer Gitarre, die in Lagerfeuerstimmung versetzt.



Im Mittelpunkt des Album stehen aber natürlich die zehn Hits der Cranberries mit Songs wie "Linger", "Ode to my Family" und "Just my Imagination". Der Erfolg damals kam für die Band sehr schnell, ihr Leben änderte sich komplett. Nicht selten fühlte sich die Band überfordert und hätte aus heutiger Sicht Einiges anders gemacht.