Die andere Seite der Hoffnung

Der finnische Kultregisseur Aki Kaurismäki erzählt in seinem neuen Film von zwei Außenseitern, von Männern am Rande. Der syrische Flüchtling Khaled (Sherwan Haji) kommt als blinder Passagier nach Finnland. Als er abgeschoben werden soll, taucht er unter und schlägt sich als Illegaler durch.

Ein älterer Herr (Sakari Kuosmanen, der zum angestammten Kaurismäki-Personal gehört), Händler für Herrenbekleidung, steigt aus seinem gewohnten Leben aus, verlässt seine Frau, kauft eine trostlose Kneipe in Helsinki, wo sich die Schicksale der beiden begegnen.



Der geflüchtete Khaled arbeitet als Tellerwäscher in dem Restaurant. Es entsteht eine kleine Utopie des friedlichen Zusammenlebens, so liebenswert, unaufgeregt und menschlich, wie sie vielleicht nur Kaurismäki entwerfen kann, ein kurzer Augenblick der Hoffnung, der flüchtig, aber eben auch beglückend ist.