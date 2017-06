Rezension: "Die Passagierin" an der Semperoper Dresden - "Erschütternd, bewegend und überzeugend in jeglicher Hinsicht"

Den Versuch, dem organisierten, millionenfachen Töten in der NS-Zeit Gesichter, Geschichten und die dazu gehörige Musik zu geben - das können nur Menschen wie Mieczyslaw Weinberg und Zofia Posmysz, deren gleichnamige Novelle der Oper zugrunde liegt. Sie wurde mit 18 Jahren von der Gestapo 1943 in Krakau erhaftet, weil sie Flugblätter verteilt hatte. Zwei Jahre lang war sie im KZ Ravensbrück gefangen, bis es 1945 durch die Amerikaner befreit wurde. Auch der gebürtige Pole und Jude Weinberg hat unter den Nationalsozialisten seine gesamte Familie verloren.

Diese schicksalhaften Erfahrungen haben beide in ihrem künstlerischen Selbstverständnis tief geprägt und sie haben es als ihre Lebensaufgabe angesehen, in ihren Werken gegen jegliche Form von Faschismus anzuschreiben - auf erschütternd dramatische, vor allem aber authentische Weise. Die heute 94-jährige Posmysz war selbst bei der Premiere in der Semperoper Dresden dabei und hat zuvor in einer Gesprächsrunde noch Fragen beantwortet. Das war tief bewegend.

Die Handlung der Oper

Im Jahr 1960 begleitet eine gewisse Lisa Franz ihren Mann Walter auf dem Weg nach Brasilien. Walter ist Diplomat der BRD und Willens, das neue Deutschland zu vertreten. Da begegnet Lisa auf dem Ozean-Dampfer einer ehemals in Auschwitz inhaftierten Gefangenen (Marta) und die Beziehung des Paares scheint aus den Fugen zu geraten, denn Walter ahnte nicht im Geringsten, dass seine relativ junge Frau einst Aufseherin im KZ Auschwitz gewesen ist. Sie wird von ihren Erinnerungen eingeholt, die sie jahrelang - wie viele andere Deutsche auch - verdrängt hat

Umsetzung: Szenenbild

Die Oper spielt an Bord eines riesigen Schiffes spielt. Das ist szenisch imposant und psychologisch interessant, denn von diesem Ort kann keiner fliehen. Der aus riesigen Brettern gebaute Schiffskörper ist mal Luxusliner, dann wieder KZ. Ermöglicht wird das durch Drehbühnenfahrten und wenig Interieur sowie sparsam eingesetzte Video-Projektionen, die Erklärungen zur Szene in altdeutscher Schrift geben. In der Summe eine absolut schlüssige szenische Umsetzung, auch auf Grund der Balance zwischen Distanziert und Naturalismus.

"Die Passagierin", Bühnenbild Semperoper Dresden | Jürgen Müller (Walter), Christina Bock (Lisa)) Bildrechte: Semperoper, Foto: Jochen Quast

Umsetzung: Musik

Weinberg hat ein stilistisch-polyglottes Werk geschrieben, in dem er sowohl auf Tanzmusik, Volksmusik und Kirchenchoräle Bezug nimmt, zugleich zitiert, parodiert und verfremdet er Bach, Beethoven und russische Folklore. Er hat geradezu kafkaesk-überdrehte Tänze komponiert, die erstaunlich nach Schostakowitsch klingen und verlangt eine grosse Orchesterbesetzung - u.a. mit Xylophon, Marimbaphon, Glocken, Gitarre und Saxophon. Das alles ergibt ein unglaubliches Breitwand-Klangpanorama, vor allem aber ein wirklich einzigartiges Ganzes!

Dass die Musik ihre suggestive Wirkung entfalten kann, ist dem künstlerischen Gesamt-Niveau dieser Produktion zu verdanken, dem Staatsopernchor, der Sächsischen Staatskapelle und den Solisten - allen voran Barbara Dobrzanska als Marta, der jungen Mezzosopranistin Christina Bock als in sich zerrissene Lisa, Markus Butter und Jürgen Müller, aber auch den Sängern der kleineren Partien! Das war eine bewundernswert-geschlossene Ensemble-Leistung, dies zumal unter der Leitung von Christoph Gedschold, der das Werk aus anderen Produktionen sehr gut kennt und sowohl die perkussive, quasi militante Seite der Musik hervorragend ausgelotetet hat, als auch die berückend-lyrische Intimität vieler Szenen, in denen sich Gefangene zum Beispiel an ihre Heimat und Familie erinnern. Das war erschütternd, bewegend und überzeugte in jeglicher Hinsicht! Auch die Leistung des Regie-Teams um Anselm Weber ist beachtenswert.

Fazit

Diese Oper sollte so wie Beethovens Neunte oder Faust in die Lehrpläne aufgenommen werden. Diese Oper ist nicht nur einzigartig, sondern auch gesellschaftlich relevant.