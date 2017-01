Rayna Breuer nimmt uns mit auf ihre Reise über Sofia und Burgas bis in das Gebirgsdorf an der Schwarzmeerküste. Sie lässt uns teilhaben an dem Alltag ihrer Familie, am bescheidenen Leben ihrer Großmutter. Das Dorf hat sich sehr verändert. Nur etwa zwei Dutzend Menschen leben noch hier, viele Häuser stehen leer. Der Bus fährt nicht mehr, die Schule wurde längst geschlossen, die jungen Leute sind fortgezogen. Alle vier Enkelkinder der Großmutter sind nach der Schule ins Ausland gegangen.

"Wir erleben heutzutage in Bulgarien eine existenzielle Migration", meint der bekannte bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov. Über eine Million Menschen hat Bulgarien in den letzten zehn Jahren verlassen. Es sind zum Großteil die gut Ausgebildeten wie zum Beispiel Ärzte, die ihrer Heimat den Rücken kehren.

Junge Leute, Spezialisten, die hier in Bulgarien nicht ohne Job und Selbstverwirklichung bleiben würden, verlassen das Land. Und zwar weil sie den Horizont hier aus den Augen verloren haben, keinen Sinn und Hoffnung mehr sehen. Das ist die schwerste und traurigste Migrationswelle. Bulgarien hat sich leider in einen Platz zum Verlassen verwandelt.

Nach zehn Jahren in der EU gibt es in Bulgarien noch immer alte Seilschaften und Korruption. Aber es gibt auch Menschen, die versuchen die alten Strukturen aufzubrechen, wie den investigativen Journalisten Asen Yordanov, der mit Gleichgesinnten die Website "Bivol" gegründet hat, auf der sie ihre Recherchen zu Umweltproblemen veröffentlichen.

Es gibt Hoffnung. Ihr werdet zurückkommen, sage ich dir. Ihr werdet Bulgarien vermissen. Einige junge Menschen, die es in Europa geschafft haben kommen zurück, um eine Grundlage für die nächste Generation zu schaffen. Das macht mich glücklich, dass junge und vor allem unvoreingenommene Menschen das Land übernehmen. Dann wird auch aus Bulgarien was, es wird was.

Rayna Breuer, 1983 in Burgas, Bulgarien geboren, studierte in Deutschland und absolvierte ihr journalistisches Volontariat bei der Deutschen Welle. Seitdem arbeitet sie als freie Journalisten u.a. für die Deutsche Welle, den WDR/Funkhaus Europa, Deutschlandfunk und das Osteuropanetzwerk n-ost. Am liebsten ist sie auf der Suche nach interessanten Geschichten, die den Balkan in all seinen Facetten zeigen.