Joachim Lottmann ist seit 30 Jahren ein lustiger und sehr böser Chronist der deutschen Boheme und Subkultur. Pro Jahr veröffentlicht er ein oder zwei tagebuchartige Romane und jedes Mal muss der Verlag Angst haben, ob er wegen Beleidigung verklagt wird. Lottmann schreibt alles auf, was um ihn passiert und wie er die Welt sieht. Was er schreibt, ist aber nicht immer wirklich passiert. Und manchmal ist, was er schreibt auch gemein. Im Feature von Lorenz Schröter kommen seine Opfer zu Wort, die Romanvorlagen erzählen ihre Geschichte über den lügnerischen sogenannten Erfinder der Popliteratur.