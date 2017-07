Dieser Film wagt das im Grunde Unmögliche. Er will die Komplexität, die erzählerische Fülle des Romans von Nicole Krauss möglichst ohne Verluste auf die Leinwand bringen. Der Reichtum der verschiedenen Erzählungen, die verschachtelten Zeitebenen, die Sprünge und einige der Unwahrscheinlichkeiten des Buchs schaffen auch im Film eine gewisse Verwirrung, der Zuschauer braucht lange, bis er sich mit Sicherheit in diesem Universum bewegen kann.

Mit so großartigen Schauspielern wie Gemma Arterton und Derek Jacobi entwirft der französisch-rumänische Regisseur Radu Mihaileanu ("Zug des Lebens") ein filmisches Mosaik über eine große Liebe, über ein Romanmanuskript, das die Wirren des Krieges überlebt, über den Holocaust in einem polnischen Dorf, das verlorene Paradies und die neue Heimat New York, aber auch über die Wunderkraft der Literatur.