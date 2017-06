Rink und Rauch verbindet eine lange Freundschaft und auch in ihrem Werk zeigen sich Parallelen. So sind ihre Porträts, Szenerien und Darstellungen Ausdruck eines eigenen Stils, der in surrealistischer Manier vieles im Unklaren lässt und sich eher durch Andeutungen und befremdliche Mysterien als durch klar zu interpretierende Sujets auszeichnet. So geht es auch bei den Personen nicht um eine realistische Wiedergabe, vielmehr sind es Protagonisten und Staffagen einer völlig eigenen Bilderwelt.

Ulrike Thielmann, MDR KULTUR-Kunstkritikerin