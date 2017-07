Früh schon gehörte er zum turbulenten Kreis der Literaten von "Jung-Wien" und befreundete sich dort mit anderen Autoren wie Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal oder Karl Kraus. Er schrieb Novellen über das Leben in der Großstadt, Theaterstücke und Filmdrehbücher. Neben "Bambi" schrieb er noch weitere Tiergeschichten, zum Beispiel "Die Jugend des Eichhörnchens Perri", "Bambis Kinder" oder "Der Hund von Florenz". Als Jude musste er 1939 in die Schweiz fliehen. Die Nationalsozialisten verfolgten ihn und verboten seine Bücher. Er starb 1945 in Zürich.

Winnie Böwe Bildrechte: IMAGO

Winnie Böwe, geboren 1973 in Halle (Saale), wuchs in Berlin-Lichtenberg auf. Sie absolvierte ihre Schauspielausbildung 1993-97 an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Erste Engagements führten Sie ans Residenztheater München und ans Staatschauspiel Dresden.



Seit 2000 lebt sie als freischaffende Künstlerin in Berlin. Jüngeren Zuschauern ist sie durch ihre Rolle als Susanne Martin aus den"Bibi & Tina"-Filmen bekannt. Bei MDR KULTUR hat sie in mehreren Hörspielproduktionen mitgewirkt, unter anderem "Hurengespräche" nach Heinrich Zille (2007), dem Kinderhörspiel "Vierundzwanzig Wunschzettel" und zuletzt in Christian Hussels "Atmen" (2016). Sie hat sowohl Felix Saltens Klassiker "Bambi", als auch die Fortsetzung "Bambis Kinder" eingelesen.