Der ungarische Film war bei der Berlinale einhellig der Liebling des Publikums, der Kritiker und schließlich auch der Jury, die ihn mit dem Goldenen Bären belohnte. Diese im wahrsten Sinne des Wortes fantastische Liebesgeschichte führt uns merkwürdigerweise in ein Schlachthaus, wo sich zwei sehr einsame Menschen begegnen. Mária (wunderbar: Alexandra Borbély) kommt dort als Qualitätsprüferin hin, Endre (Géza Morcsányi, ein überzeugender, nicht-professioneller Darsteller) arbeitet dort als Finanzchef. Beide sind in ihrem Leben eingeschränkt, Endre kann einen Arm nicht bewegen, Mária ist in einer seelischen Glasglocke gefangen, und beide kommen sich erst näher als sie bemerken, dass sie nachts den gleichen Traum haben.