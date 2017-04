"Lost in Fuseta" - das klingt wie ein Popsong. Man mag an "Lost in France" oder "Lost in Space" denken. Aber Lost ist in diesem Falle ein Kriminalkommissar aus Hamburg. Leander Lost kommt im Rahmen eines Europol-Austauschprogrammes nach Fuseta in der Ost-Algarve und übernimmt dort den Platz des beliebten Polizisten Rui Aviola. Was weder die Reviere in Hamburg noch in Fuseta wissen: beide haben sie genau den Mann bekommen, der zuhause entweder schwierig ist (Lost) oder sich nicht durch Arbeitseifer ausgezeichnet hat (Aviola). Das klingt nach typisch europäischem Projekt, man schmunzelt und wird dieses Schmunzeln bis zum Ende des Romans nicht mehr los. Der Hamburger trifft also auf seine neuen Kollegen Sub-Inspektorin Graciana Rosado und ihren Kollegen Carlos Esteves.