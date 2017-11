In den letzten Jahren gab es zahlreiche Schenkungen an die Kunstsammlungen Chemnitz, was zum großen Teil Generaldirektorin Ingrid Mössinger zu verdanken ist. Sie holte die Sammlung Gunzenhauser in die Stadt und begeisterte auch andere Förderer für den Standort Chemnitz. Nun präsentieren die Kunstsammlungen ihre neueste Schenkung: Ein Konvolut von Modellen und Zeichnungen des bedeutenden Bildhauers Jaques Lipchitz. Lipchitz war einst mit Picasso befreundet und vermochte es Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris, die kubistische Formensprache in Reliefs und Plastiken zu übertragen. Von einer der bekanntesten hat Chemnitz nun das Modell geschenkt bekommen: Einen Koloss von 750 Kilogramm, der eine Harfenspielerin darstellt. Er und die Geschichte seiner aufwändigen Restaurierung bilden den Mittelpunkt der neuen Schau unter dem Titel "Jacques Lipchitz. Bildhauer des 20. Jahrhunderts" in den Kunstsammlungen Chemnitz.

Jacques Lipchitz: Modell für die Bronze Benediction, 1943-45 - Plastilin, Holz, Metall Bildrechte: Estate of Jacques Lipchitz

Lipchitz schuf "Benediction" ("Segen") in seinem New Yorker Atelier. Das Modell aus Plastelina ist dunkelbraun, 750 Kilogramm schwer und 2,13 Meter hoch. Als die Nazis 1940 seine Wahlheimat Paris besetzten, musste er fliehen. "Benediction" existierte einst als Bronzeguss und stand im Museum of Modern Art (MoMA) in New York in Blickachse zu Picassos "Demoiselles d'Avignon". Das Werk leitete den Kubismus ein und wird als Wendepunkt abendländischer Malerei angesehen. Die bronzene "Benediction" gilt seit einem Brand als verschollen.



Als Ingrid Mössinger, Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, die Schenkung des arg mitgenommenen Plastilin-Modells angeboten bekam, sagte die von der Moderne beseelte Museumsdirektorin "Ja". Einen Kraftakt brauchte es, "Benediction" über den großen Teich zu bekommen; ein weiterer Kraftakt war es, das beschädigte Modell zu restaurieren. In der Dresdner Hochschule für bildendende Künste widmete gar eine Studentin "Benedictions" Restaurierung ihre Doktorarbeit. Plastilina war Neuland für die Dresdner, von Bildhauern wird sie seit dem 19. Jahrhundert gern verwendet, da sie auch in schlecht beheizten Ateliers geschmeidig bleibt.