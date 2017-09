Als Leander aufbricht, ist ihm klar, dass dies auf jeden Fall seine letzte Reise sein wird. Der hinfällige Mann ist 91 Jahre alt. Doch der Greis, der in der Wehrmacht mit einer Kosakendivision in der Ukraine diente, sucht nach der großen Liebe seines Lebens, die er vor 70 Jahren dort zurück ließ. Unwillig wird er auf dieser Exkursion in die Vergangenheit von seiner historisch völlig ahnungslosen Enkelin begleitet, die zum ersten Mal nach deutscher Schuld und Sühne fragt.