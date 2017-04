Michel Houellebecq, wurde geboren 1958 auf La Reunion/Frankreich geboren und wuchs bei seinen Großeletern auf. Er studierte Landwirtschaft und arbeitete später als Informatiker. Er veröffentlichte zwei Gedichtbände und Essays, bevor er mit dem umstrittenen Roman "Die Ausweitung der Kampfzone" (1994) debütierte. Seit seinem Bestseller "Elementarteilchen" (1998) gehört er zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart, seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Für seinen Roman "Karte und Gebiet" (2011) erhielt er den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Aufgrund der Anfeindungen der französischen Kritik nach seinem Roman "Elementarteilchen" zog sich Houellebecq für einige Jahre nach Irland zurück. Seit 2013 lebt er wieder in Paris.

Christian Berkel, 1957 in Berlin geboren, wuchs zweisprachig auf und verbrachte seine Jugend teilweise in Frankreich, wo er bereits neben der Schule Schauspielunterricht nahm. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung an der deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb). Ingmar Bergman entdeckt den 19-Jährigen 1976 für seinen Film "Schlangenei". Danach folgen Engagements an verschiedenen großen Theatern in Deutschland und Europa.