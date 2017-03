Martin Walser, geboren am 24. März 1927 in Wasserburg/Bodensee, studierte Literaturwissenschaft, Geschichte und Philosophie in Regensburg und in Tübingen, wo er mit einer Dissertation zu Franz Kafka 1951 promovierte. Während des Studiums arbeitete er als Reporter beim Süddeutschen Rundfunk und schrieb erste Hörspiele. Sein erster Roman "Ehen in Philippsburg" erschien 1957 und wurde ein großer Erfolg. Mit der Novelle "Ein fliehendes Pferd" (1978) erlangt der Schriftsteller Weltruhm. Walsers umfangreiches Werk umfasst neben Romanen und Novellen auch Theaterstücke, Gedichte, Essays, Aufsätze und Reden. Mit seinen Romanen ebenso wie mit seinen politischen Äußerungen löste Walser zum Teil heftige öffentliche Kontroversen aus.