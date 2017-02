Den fünfjährigen Saroo verschlägt es nach Kalkutta, in eine der brutalsten Städte der Welt, 1500 Kilometer entfernt von seiner kleinen indischen Heimatstadt. Sein Überleben in diesem Hexenkessel grenzt an ein Wunder. Saroo Breirley beschrieb es in seiner berührenden Autobiografie "Mein langer Weg nach Hause". Daraus machte Regisseur Garth Davis einen ebenso bewegenden Film, der inzwischen für sechs Oscars nominiert wurde.

Der Film "Lion" geht zurück in die bettelarme Kindheit Saroos, geprägt von Hunger und Entbehrungen. Aus dem Waisenhaus wird er von einem liebevollen australischen Paar adoptiert, weil nichts über seine Herkunft herauszubekommen ist. In der zweiten Hälfte des Film lernen wir den erwachsenen, sensibel von Dev Patel ("Slumdog Millionär") gespielten Saroo kennen, einen in Australien integrierten jungen Mann, den doch eine innere Unruhe umtreibt. Plötzlich auftauchende Erinnerungsbruchstücke, eine Speise, ein Geruch lösen die beharrliche Recherche nach den Wurzeln aus, die schliesslich zum Erfolg und einem aufwühlenden Finale führen. Am Ende hat Saroo zwei Familien, denen er in Dankbarkeit und Liebe verbunden ist.